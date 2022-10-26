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Putin'den 'dünya savaşı' göndermesi...

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası dünya gündemini sarsmıştı. Rusya, iddiayı uluslararası görüşmelerde dillendirerek dünyaya duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak "Ukrayna'nın planlarından haberdarız" derken açıklamasındaki 'dünya savaşı' göndermesi dikkat çekti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:37
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Putin'den 'dünya savaşı' göndermesi...



Putin'den çok konuşulacak bir 'kirli bomba' açıklaması geldi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gelen açıklamada Putin'in dünya savaşına gönderme yapması tedirginlik yarattı.  

 RUSYA, KİRLİ BOMBA İDDİASINI İNGİLTERE VE FRANSA'YA ANLATTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde 'kirli bomba' iddiasını dile getirmişti. Şoygu, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı, ‘kirli bomba’ kullanarak bir provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek endişelerini anlatmıştı.

UKRAYNA'DAN YANIT: GENELDE BAŞKALARINI KENDİ PLANLARIYLA SUÇLARLAR

Rusya'nın iddiasına yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, iddiayı “tehlikeli” ve “saçma” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rusya’nın ’kirli bomba’ kullanmayı planladığı iddia edilen Ukrayna hakkındaki yalanları tehlikeli olduğu kadar saçma da. Birincisi, Ukrayna kararlı bir NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesidir. Ne ’kirli bomba’mız var ne de almayı planlıyoruz. İkincisi, Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar.”

PUTİN'DEN ÇARPICI MESAJ: DÜNYA ÇAPINDA ÇATIŞMA POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

İddialar gündemdeki yerini korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tartışmalara dahil oldu.

Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiasıyla ilgili "planlarından haberdarız" dedi.

Rus lider ayrıca "Dünya çapında ve bölgede çatışma potansiyeli çok yüksek" ifadesini kullandı.

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