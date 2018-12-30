Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Tebriği

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.
İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.