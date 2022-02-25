Putin'den jet yanıt!

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenskiy "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: AVRUPA'YA KARŞI SAVAŞIN BAŞLANGICIDIR

Zelenskiy, açıklamasının devamında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN UKRAYNA'NIN ÇAĞRISINA JET YANIT

Zelenskiy'nin 'müzakere çağrısı sonrası Rusya lideri Putin'den açıklama geldi. Putin, "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ SAVAŞIYORUZ"

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz" dedi.

RUSYA'NIN İLK HEDEFİ ZELENSKİY Mİ?

Direnişe devam edeceklerinin altını çizen Bodnar, Rus güçlerinin ana hedefinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci hedefleri ise Cumhurbaşkanı'mızın ailesi. Aklı başında modern hangi insan başka bir devletin Cumhurbaşkanı'nın ailesini nasıl hedef alsın? Ukrayna'da böyle bir savaş gerçekleştiren, kesinlikle aklı başında ve sağlıklı bir adam değil. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz. Mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğin inanıyorum."