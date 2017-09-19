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Putin'den orduyu güçlendirin talimatı!

Putin, Rus savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmak için uygun koşullar oluşturulacağını söyledi.

19 Eylül 2017 Salı 20:11
Putin'den orduyu güçlendirin talimatı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmak için uygun koşullar oluşturulacağını söyledi.

Putin, Almaz-Antey devlet şirketinde düzenlenen Askeri Sanayi Komitesi Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ordu ve deniz filolarıyla güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Putin, "Tasarım bürolarının, araştırma enstitülerinin ve savunma sanayi işletmeleri için öncelikli yapılması gereken Rus ordusunun muharip kuvvetini belirleyecek silah ve teçhizatın geliştirilmesi ve üretilmesidir" dedi.

Teknolojik ürünlerin ithal parçalardan kurtarılması gerektiğini belirten Putin, 3 yıldır ithal parçaların ikamesine yönelik program uygulandığını hatırlattı.

Yenilikçi gelişme ve savunma sanayinin rekabet gücünü artırmak için uygun koşulların yaratılacağını anlatan Putin, "İleri teknolojili ürünlerin toplam pazarlanabilir ürünler içindeki payı 2025 yılına kadar yüzde 16'dan yüzde 30'a çıkmalıdır" ifadesini kullandı.

Putin, savunma sanayinin modernize edilmesinin de ekonomiyi olumlu etkilediğini dile getirdi.

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