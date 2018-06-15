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Putin'den Trump-Kim zirvesi açıklaması

Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katılmak için Moskova'ya gelen Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Konseyi Kim Jong-nam ile görüştü.

15 Haziran 2018 Cuma 09:46
Putin'den Trump-Kim zirvesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin sorunları barışçıl ve diplomatik yollarla çözme umudunu ortaya çıkardığını bildirdi.

Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katılmak için Moskova'ya gelen Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Konseyi Kim Jong-nam ile görüştü.

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Görüşmede yaptığı konuşmada Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'daki zirvede bir araya gelmelerini değerlendirdi.

İki liderin görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin sonuçlarını çok takdir ediyoruz." dedi.

Bu görüşme sayesinde dünyaya ağır sonuçları olabilecek askeri çatışmaya sebep olabilecek bir senaryonun ertelendiğini ifade eden Putin, "Görüşme sayesinde tüm sorunları barışçıl ve diplomatik yollarla çözme umutları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e yaptığı Rusya davetini yineledi.

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