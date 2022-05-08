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Putin'den 'Zafer Günü' mesajı

08 Mayıs 2022 Pazar 22:20
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Putin'den 'Zafer Günü' mesajı

Bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümü. Rusya, saat farkı nedeniyle Zafer Günü'nü yarın kutlayacak. Gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'da yapacağı konuşmaya çevrildi. Putin, tören öncesi eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne tebrik mesajı gönderdi. Putin "İkinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin ideolojik mirasçılarının rövarşı kabul edilemez" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zafer Günü" öncesi tebrik mesajı yayımladı. Eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne gönderilen mesajda "nazizm" vurgusu yaptı. Putin, "İkinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin ideolojik mirasçılarının rövarşı kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Mesaj, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri ile Özbekistan'a bağlı Abhazya ve Güney Osetya Cumhuriyetleri'ne de gönderildi. Putin, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı gün her yıl "Zafer Günü" olarak kutlanıyor. Avrupa'da 8 Mayıs'ta kutlanan "Zafer Günü" saat farkından dolayı Rusya'da 9 Mayıs'a denk geliyor.

"Zafer Günü", Rusya'da her yıl Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutlanıyor. Tören, bu yıl, Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ayrı bir önem kazandı. Dünya Rusya liderinin Kızıl Meydan'da yapacağı konuşmaya kilitlendi.

Batı'da Putin'in önemli bir duyuru yapacağı beklentisi hakim. Savaşın başında, Rus liderin, 9 Mayıs'ta Ukrayna'da zafer ilan etmeyi planladığı söyleniyordu. Ancak Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da zafer kabul edilebilecek ilerleme sağlayamadı. Putin'in, Ukrayna'ya resmen savaş ilan edeceğine dair son iddia da Kremlin tarafından yalanlandı.

Rus ordusu her yıl olduğu gibi gövde gösterisi yapacak. Törende, 11 bin Rus askeri Kızıl Meydan'da yürüyecek. 131 parça askeri teknoloji ürünü sergilenecek.

Nükleer savaş halinde Rusya Devlet Başkanı'na ve ordunun komuta kademesine gezici karargah olarak hizmet vermek üzerene tasarlanan "Kıyamet Günü" komuta uçağı da havada olacak.

Önceki yıllarda törene Batılı liderler de katılıyordu. Amerikan Başkanları'ndan Bill Clinton 1995'te, George Bush 2005'te Kızıl Meydan'daydı. Bu yıl Batı'nın ambargoları altında yapılacak törene hiçbir yabancı lider davet edilmedi.

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda diğer ülkelerden çok daha fazla kayıp verdi. 27 milyon vatandaşını kaybetti.

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