Putin duyurdu: Dünyadaki her yeri vurabiliriz

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu iddia etti.

Rusya’nın iddiasına göre Avangard isimli sistemde yer alan kayma mekanizması, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor.

Rusya’nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını öne sürdü.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, “27 Aralık saat 10:00 itibarıyla dünyada benzeri olmayan ‘Avangard’ akıllı hipersonik kıtalararası füze bölüğümüz Sibirya’nın Orenburg bölgesi Yasnensk birliğine konuşlandırılarak fiilen savaş nöbeti tutmaya başlamıştır. Böylece Başkomutanımızın emirleri harfiyen yerine getirilmiştir” ifadelerini kullandı.