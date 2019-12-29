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Putin duyurdu: Dünyadaki her yeri vurabiliriz

29 Aralık 2019 Pazar 14:44
Putin duyurdu: Dünyadaki her yeri vurabiliriz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesinde ‘Uzay Askeri Birlikleri’ kuruluşunun ilanından sadece birkaç gün sonra Washington’a meydan okuyan Rusya lideri Vladimir Putin, “Tarihte ilk defa modern silah sistemlerinde önünüze geçtik. Yeni Avangard füzelerimiz savaş nöbeti tutmaya başladı” açıklamasını yaptı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu iddia etti.

Rusya’nın iddiasına göre Avangard isimli sistemde yer alan kayma mekanizması, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor.

Rusya’nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını öne sürdü.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, “27 Aralık saat 10:00 itibarıyla dünyada benzeri olmayan ‘Avangard’ akıllı hipersonik kıtalararası füze bölüğümüz Sibirya’nın Orenburg bölgesi Yasnensk birliğine konuşlandırılarak fiilen savaş nöbeti tutmaya başlamıştır. Böylece Başkomutanımızın emirleri harfiyen yerine getirilmiştir” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinDünyaSilahUzay Askeri BirlikleriAvangard FüzeleriHaber
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