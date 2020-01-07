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Putin, Esad ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esad ile görüştüğü bildirildi.

07 Ocak 2020 Salı 17:55
Putin, Esad ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esad ile görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.

Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esad karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.

Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esad'la görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

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PutinEsadHaberKıbrısGündem
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