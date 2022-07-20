Putin hasta mı?

İngiliz Metro haber sitesinin belirttiğine göre, Putin’in ilginç yürüyüşü sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Rusya Devlet Başkanı’nın sağlığına ilişkin söylentileri tekrar gündeme getirdi.

Paylaşılan videolarda, dengesiz görünen 69 yaşındaki Putin’in sağ kolunun sertçe yanında asılı halde olduğu görüldü.

Bununla birlikte, Putin görüntülerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, onun topallayarak yürüyüşünün hastalığının kanıtı olduğunu öne sürdü, ancak bazı tıp uzmanları buna itiraz etti.

ALDIĞI ASKERİ EĞİTİM NEDENİYLE BÖYLE YÜRÜYOR İDDİASI

Putin'in sağ kolunun tetikte olmasının nedenine ilişkin bir iddiayı ise onun aldığı zorlu askeri eğitim olduğu iddia ediliyor. Buna göre, Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan Putin'in yürüme şekli aldığı subay eğitiminden kaynaklanıyor. Tehlikeye karşı sürekli tetikte ve sağ kol her an silaha davranacakmış biçimde yürümek,KGB ajanlarının savunma önlemlerinin bir parçasını oluşturuyor.

Diğer taraftan Putin’in Tahran’a ziyareti, Rusya'nın ülkenin kalan birkaç uluslararası müttefikinden biri olan İran ile bağlarını derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildi.

Ziyaret, Beyaz Saray'dan İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya 'yüzlerce' insansız hava aracı satmaya hazırlandığı yönündeki uyarıların ortasında geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin Tahran'ın Moskova'nın cephaneliğini insansız hava araçlarıyla (İHA) "hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde" artırmaya hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu söyledi.