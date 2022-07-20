Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Putin hasta mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın başkenti Tahran’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı zirve öncesi uçaktan inerken topalladığı ve sağ kolunu hareket ettiremediği görüldü.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:38
0 Okunma
Putin hasta mı?
banner48

İngiliz Metro haber sitesinin belirttiğine göre, Putin’in ilginç yürüyüşü sosyal medyada kısa sürede viral olurken,  Devlet Başkanı’nın sağlığına ilişkin söylentileri tekrar gündeme getirdi. 

Paylaşılan videolarda, dengesiz görünen 69 yaşındaki Putin’in sağ kolunun sertçe yanında asılı halde olduğu görüldü.

Bununla birlikte, Putin görüntülerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, onun topallayarak yürüyüşünün hastalığının kanıtı olduğunu öne sürdü,  ancak bazı tıp uzmanları buna itiraz etti.

ALDIĞI ASKERİ EĞİTİM NEDENİYLE BÖYLE YÜRÜYOR İDDİASI

Putin'in sağ kolunun tetikte olmasının nedenine ilişkin bir iddiayı ise onun aldığı zorlu askeri eğitim olduğu iddia ediliyor. Buna göre, Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan Putin'in yürüme şekli aldığı subay eğitiminden kaynaklanıyor. Tehlikeye karşı sürekli tetikte ve sağ kol her an silaha davranacakmış biçimde yürümek,KGB ajanlarının savunma önlemlerinin bir parçasını oluşturuyor.

Diğer taraftan Putin’in Tahran’a ziyareti, Rusya'nın ülkenin kalan birkaç uluslararası müttefikinden biri olan İran ile bağlarını derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildi.
Ziyaret, Beyaz Saray'dan İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya 'yüzlerce' insansız hava aracı satmaya hazırlandığı yönündeki uyarıların ortasında geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin Tahran'ın Moskova'nın cephaneliğini insansız hava araçlarıyla (İHA) "hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde" artırmaya hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa 9 gündür yanıyor!
Fransa 9 gündür yanıyor!
Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu renkleri giymeyin
Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu renkleri giymeyin
İngiltere'de en sıcak gün!
İngiltere'de en sıcak gün!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim