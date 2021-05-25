Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre, Putin ile Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.

Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider ilk kez yüz yüze görüşme yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini teyit etti.

Psaki açıklamasında, "Biz, ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirlik ve istikrarı sağlamak isterken, iki lider aramızdaki tüm meseleleri ele alacak." bilgisini paylaştı.

Psaki, "İki liderin zamanlarının çoğunu stratejik istikrar konusunda harcamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki zirvede, silahlanma kontrolü, siber güvenlik, Belarus gibi konuların yanı sıra Ukrayna'nın da gündeme geleceğini belirterek, "Biden ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha dile getirecek." bilgisini paylaştı.

Bazı Cumhuriyetçilerin Biden'ın Rusya'ya yönelik "yumuşak" davrandığı iddialarına da yanıt veren Psaki, "Biz bu görüşmeyi Rusya Devlet Başkanına bir ödül olarak görmüyoruz. Bunu ABD'nin çıkarlarını savunacağımız bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Psaki, söz konusu zirvede ABD ve Rusya arasındaki tüm sorunların çözüleceği gibi bir beklentiye girmediklerinin altını çizerek, ABD'nin Rusya'ya zirve için herhangi bir ön şart koymadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi esnasında ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmasını da değerlendiren Psaki, "Bu, bizim birkaç yıl önce Filistinli liderleri ile kesilen ilişkilerimizin devam etmesi bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu.

Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ve raporu beklediklerini kaydetti.

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.