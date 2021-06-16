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Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı!

Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor...

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:40
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Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı!

Dünya siyasetinin güçlü ülkeleri arasında yer alan ve güç savaşları nedeniyle politikaları en çok merak edilen ülkeler arasında yer alan Rusya ve Amerika'nın devlet başkanlarını bir araya getirecek görüşmenin nasıl geçeceği merak ediliyordu. Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi. TSİ 18.30'da biten zirvenin ardından Putin basın açıklaması düzenledi.

Biden'le Siber güvenlik konusunda anlaştıklarını ve iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine döneceğini belirterek, Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık. Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti. Biden, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldı. Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları var. İki ülke, uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacak. Siber güvenlik konusunda istişarelere başlamak için Biden ile anlaştık" dedi.

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PutinBiden
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