Putin ile dans eden Avusturyalı eski bakan, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi oldu

Avusturya’nın eski dışişleri Karin Kneissl, Ağustos 2018'de ülkenin güneydoğusundaki Steiermark eyaletindeki yer alan Gamlitz kentinde düzenlediği düğününe Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmişti.

PUTİN İLE DANSI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Bavyeraya özgü geleneksel dirndl kıyafeti giymiş Kneissl'ın Putin'e reverans yaptığı görüntüler, özel olarak Rus devlet televizyonu Russia Today tarafından yayınlanmış ve tepki çekmişti. Ayrıca söz konusu olay bazı AB ülkelerinin Salisbury'deki Sergei Skripal'e yönelik sinir gazı saldırısına tepki olarak çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sadece aylar sonra gerçekleşmiş ve Avusturyalı bakan eleştirilerin hedefi olmuştu.

ROSNEFT'E YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Ancak Kneissl, 2019'da hükümetten ayrıldıktan sonra, geçen yıl Rusya’nın propaganda kanalı olarak görülen Russia Today’de konuk köşe yazarı oldu. Ardındann Kneissl, bu yılın Mart ayındaki adaylığının ardından Rosneft’in yıllık genel kurul toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şirkete bağımsız bir yönetici olarak katılacağını söyledi.

ESKİ ALMAN ŞANSÖLYESİ 600 BİN DOLAR MAAŞ ALIYOR

Bununla birlikte, Kneissl'ın ne kadar kazanacağı bilinmiyor. Ancak, görev süresi boyunca Putin ile arkadaş olan eski Alman şansölyesi Gerhard Schröder'in izinden gidiyor. Schröder, dört yıldır Rosneft'in yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapıyor ve yıllık 600 bin dolar maaş alıyor.

Diğer taraftan Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz götüren Kuzey Akımı boru hattı projesinin ateşli bir destekçisi olan Schröder, siyasi görevden alınmasının ardından haftalar içinde Gazprom'un hissedarlar komitesinin başına geçti. Ardından Gazprom ve Rosneft'te çeşitli görevlerde bulundu.

Rosneft'in yönetim kurulundaki diğer batılı isimler arasında BP’nin CEO’su olan İrlandalı Bernard Looney ve BP'nin eski patronu ABD’li Robert Warren Dudley yer alıyor. Çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait olan Rosneft'in CEO'luğunu da yaklaşık otuz yıldır Putin'in yakın müttefiki olan Igor Sechin yürütüyor.

"AVRUPA ENDÜSTRİYEL BİR MEZARLIK"

Öte yandan, kendi web sitesinde kendisini bir Ortadoğu enerji analisti ve yazarı olarak tanımlayan eski bir diplomat olan 56 yaşındaki Kneissl, ünlü danstan bu yana düzenli olarak manşetlere çıktı. 2018 yılında iş insanı Wolfgang Meilinger ile olan evliliği, eşinin kendisine karşı fiziksel şiddet uygulamakla suçlamasının ardından kısa bir süre sonra sona erdi. Melinger ise suçlamaları reddetti.

AB'nin sert bir eleştirmeni olan Kneissl, Russia Today'deki ilk köşe yazasında ekonomik hareketliliğin “endüstriyel mezarlıklarla” dolu Avrupa'dan ziyade Afrika ve Çin'de gerçekleşeceğini yazdı.