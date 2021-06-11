Putin ile toplantı esnasında uyuyakalma

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de çok verimli bir toplantı yaptığını söyledi.

Trump, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı" dedi.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını "Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgah" olarak nitelendiren Trump, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu söyledi.

"Toplantı esnasında uyuyakalma"

Trump, 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise, "ABD Başkanı Joe Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet" mesajını verdi.