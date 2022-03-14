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'Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı'

Ukrayna - Rusya savaşı sürerken bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, dünyayı şok eden bir kararla Ukrayna'ya saldırı başlatmıştı. Savaşın ilk 18 gününde Rusya ağır hasarlar verdi. ABD'de çalışmalarını sürdüren istihbarat şirketinden çok konuşulacak Putin iddiası geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

14 Mart 2022 Pazartesi 10:23
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'Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı'
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Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrinin arkasındaki gerçeği açıkladılar! 69 yaşındaki Rus liderin öfkesi, davranışlarındaki anormallikler, şişkin görünmesi hastalığı hakkında ipucu veriyor. Ukrayna'ya savaş başlatarak tüm dünyada dengeleri değiştiren Putin'in hasta olduğu ve bu nedenle sağlıklı karar veremediği iddia edildi.

PUTİN İÇİN OLAY KANSER İDDİASI! STEROİD TEDAVİSİ...

Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

PARKİNSON HASTALIĞI İDDİASI...

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

KENDİSİNİ TECRİT ETTİ!

İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.

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