Putin'in nükleer tehdidi sonrası bilim insanları duyurdu 25 milyon kişi izledi!

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya liderleri Putin'in nükleer savaş tehdidinin boş olmasını umuyor. Nükleer bombalar patlarsa dünyanın son hali nasıl olur? Bilim adamları Putin'in nükleer savaş tehdidini değerlendirdi. 25 milyon kez izlenen renkli animasyon videosu, izleyenlerin üzerinde sarsıcı bir etki yaratıyor. Eğer nükleer savaş başlarsa dünyanın geleceği noktayı canlandırdılar.

15 bin nükleer savaş başlığının patlamasının, dünyanın en yıkıcı yanardağ patlamasından 15 kat daha güçlü olacağını belirten bilim adamları Putin'in o sözlerinden sonra harekete geçti.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ATEŞ TOPU ORTAYA ÇIKABİLİR!

Bilim insanları şu yorumu yaptı: 'Eğer tüm nükleer savaş başlıkları aynı anda patlarsa eşi benzeri görülmemiş bir ateş topu ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan ateş topu önüne gelen her şeyi yerle bir eder.'

'DÜNYANIN HER YERİNDEN HİSSEDİLECEK'

Bu yıkım öncesindeki basınç dalgası dünyanın her yerinden duyulabilir. O kadar yüksek bir patlama olacak ki haftalarca dünyanın her yerinden hissedilir. Patlamanın neden olduğu mantar bulutu o kadar yükseğe çıkacak ki dünya atmosferinin en uç noktalarından geçerek neredeyse uzaya fırlayacak.

Kaynak : My Net