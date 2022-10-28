Putin, Liz Truss’a ‘deli’ dedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda, nükleer silah tehdidin masada olduğunu söylemişti.

Putin, dün yaptığı açıklamada yine nükleer silahlardan söz ederken, İngiltere’nin görevinden yeni ayrılan eski Başbakanı Liz Truss hakkında da ilginç ifadelerde bulundu.

Moskova’da konuşan Putin, Liz Truss’ı ‘deli’ olarak nitelendirdi. Truss’ın ‘biraz uçmuş olması gerektiğini’ söyleyen Putin, ‘Nükleer silah konusu açıldığında hiçbir şey söylemedi.” dedi. Putin aynı zamanda, nükleer silahların yalnızca ‘meşru müdafaaya gerek olan durumlar için’ konuşlandırılması gerektiğine işaret ederek, “Bizim bu açıklamayı yapmamızın nedeni Batılı liderlerin sözleridir. Biz sadece onlara yanıt olarak bir imada bulunduk.” dedi.

‘KİRLİ BOMBA’ İDDİALARI

Truss daha önce Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Putin’in Batı’ya karşı nükleer silah kullanımıyla ilgili açıklamalarını ‘savaş tehdidi’ olarak değerlendirmişti.

Putin ayrıca, yaptığı konuşmasında, ‘kirli bomba’ tartışmalarına da değindi. Kiev’in ‘kirli bomba’ yaratmak ve kullanmak için gerekli teknolojiye sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdığı iddialarını da yalanladı.

BATILI LİDERLERİ SUÇLADI

Rus lider, Batı liderlerini, Ukrayna ve Tayvan’daki savaşın alevlerini körüklemekle, küresel bir enerji krizini ateşlemekle ve bir gıda krizine neden olmakla suçlamaya devam etti.

Putin, dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en tehlikeli dönemine girdiğini ve Rusya’nın daha fazla söz sahibi olacağı bir ‘yeni dünya düzeni’nin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtirken, ‘batı hakimiyeti çağının sona erdiğini’ ilan etti.