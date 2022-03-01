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Putin ne istiyor?

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı işgal operasyonu beşinci günündeyken, iki ülkenin heyetleri Belarus'ta müzakere görüşmeleri yaptı. Tüm dünya toplantıdan çıkacak sonucu merak ederken, Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan 2 maddelik talep olduğu belirtildi. Putin ise Macron'la yaptığı görüşmede, savaşın durması için gerekli şartlarını açıkladı.

01 Mart 2022 Salı 09:41
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Putin ne istiyor?
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın altıncı gününde yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyon dün, beşinci gününde devam ederken, iki ülkenin heyetleri arasında Belarus topraklarında müzakere görüşmeleri yapıldı. Tüm dünya kritik görüşmeden çıkacak sonuçları beklerken, 6 saat süren toplantının arından ilk açıklamalar geldi.

ZELENSKİY'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden henüz istedikleri sonucun çıkmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN FLAŞ TALEP

Tüm dünya kritik görüşmeden çıkacak sonucu beklerken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ukrayna heyeti, Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti, buna Kırım ve Donbas da dahil." dedi.

PUTİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde şartlarını sıraladı. Putin çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna'nın militarizm ve Nazizim’den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaUkrayna
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