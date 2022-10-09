Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

Putin sessizliğini bozdu...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken, stratejik olarak büyük öneme sahip Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde büyük bir patlama meydana gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen saldırının Rusya'nın sivil altyapısını yok etmeye yönelik bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Putin, patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirterek "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır" dedi.

09 Ekim 2022 Pazar 23:10
235 Okunma
Putin sessizliğini bozdu...



Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde geçtiğimiz gün meydana gelen patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Patlamanın detaylarıyla ilgili Putin'e rapor veren Bastırkin olayın faillerine ulaştıklarını belirterek, "Ana Soruşturma departmanındaki soruşturma ekibimiz, uzmanlar, adli tıp uzmanları olay yerine çok hızlı bir şekilde ulaştı. Uzmanlarımız patlama sonuçlarını çok hızlı bir şekilde inceledi. İnfilak eden kamyonun rotasını Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar Bölgesi olarak belirledik. FSB elemanlarının desteğiyle, terör saldırısını hazırlayan ve Rusya Federasyonu topraklarından bu saldırıyı destekleyen kişiler tespit edildi" dedi.

"UKRAYNA'NIN GİZLİ SERVİSLERİ DÜZENLEDİ"

Rus televizyonlarından da canlı yayınlanan toplantıda kısa bir konuşma yapan Putin, raporlar doğrultusunda bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek, "Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı. Bu saldırıyı planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor
Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor
Ücretli WhatsApp gerçek oldu
Ücretli WhatsApp gerçek oldu
Kuşlar nerede?
Kuşlar nerede?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim