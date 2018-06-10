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Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir zirvede görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:32
Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir zirvede görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin'de Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde katılan Putin, Trump'ın yenilenen silah yarışı konusundaki endişelerine katıldığını ifade ederek, bu meselenin kapsamlı bir tartışma ile ele alınması gerektiğini belirtti.

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Putin, Washington da hazırsa Trump ile bir araya gelmekten memnun olacağını, Avusturya dahil bazı ülkelerin böyle bir zirveye ev sahipliği yapma önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Vladimir Putin konuşmasında, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştirdi.

ŞİÖ üyelerinin ABD'nin bu tutumundan endişe ettiğini dile getiren Putin, kararın, bölgedeki "durumu istikrarsızlaştırabileceğini" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova yönetiminin nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 10.06.2018 17:37
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