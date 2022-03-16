Putin: Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bu savaştan utanç ve ağır sonuçlarla çıkacağını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Ukrayna'ya özel operasyon başlatmaktan başka seçeneğimiz yoktu” derken “Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz” diye konuştu.