Putin ve Biden Cenevre'de bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sona erdi. İki lider, heyetleri ile birlikte yaklaşık 5 saat süren bir görüşme yapacak. Liderlerin gündeminde casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu var. Putin, ziveden önce yaptığı açıklamada, toplantının "verimli" geçmesini umduğunu söylemişti.