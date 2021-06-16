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Putin ve Biden Cenevre'de bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sona erdi. İki lider, heyetleri ile birlikte yaklaşık 5 saat süren bir görüşme yapacak. Liderlerin gündeminde casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu var. Putin, ziveden önce yaptığı açıklamada, toplantının "verimli" geçmesini umduğunu söylemişti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:34
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Putin ve Biden Cenevre'de bir araya geldi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yaptı. 

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve iki saatin ardından sona erdi. Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" demişti.

Kremlin, küçük grup formatında yapılan zirvenin, başlamasından yaklaşık iki saat sonra sona erdiğini duyurdu. İki lider beş saat sürmesi beklenen heyetler arası görüşmeye başlayacak. 

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