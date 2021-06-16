Putin ve Biden Cenevre'de bir araya geldi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yaptı.
PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve iki saatin ardından sona erdi. Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" demişti.
Kremlin, küçük grup formatında yapılan zirvenin, başlamasından yaklaşık iki saat sonra sona erdiğini duyurdu. İki lider beş saat sürmesi beklenen heyetler arası görüşmeye başlayacak.