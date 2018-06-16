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Putin ve Şi telefonla görüştü

Putin ve Şi telefonda ikili ilişkileri ve Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeleri ele aldı..

16 Haziran 2018 Cumartesi 00:53
Putin ve Şi telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefonda. 

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin ile Şi telefonda görüştü.

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Görüşmede Putin, Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette gösterdiği ev sahipliği nedeniyle Şi’ye teşekkürlerini iletirken, Şi de Rusya’da dün başlayan 2018 FİFA Dünya Kupası nedeniyle Putin’i tebrik etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Liderleri Zirvesi’nde elde edilen sonuçlara ilişkin memnuniyetlerini dile getiren iki lider, ikili ilişkileri ve aynı zamanda Kore Yarımadası'nda son gelişmeleri değerlendirdi. 

Putin'e, geçen hafta Çin'e yaptığı ziyarette Çin’in en üst düzey nişanı olan "dostluk nişanı" sunulmuştu. Ziyarette taraflar arasında çok sayıda ikili anlaşma da imzalanmıştı.

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