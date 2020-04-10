Putin ve Trump petrol üretimini görüştü

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vladimir Putin ve Donald Trump telefonda görüştü.

İki lider, dünya petrol fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı çerçevesinde global petrol pazarının durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trump, petrol üreticisi ülkelerin liderleriyle temaslarına ilişkin Putin’i bilgilendirdi ve iki lider, bu hususta Rus-Amerikan istişarelerinin sürmesinde mutabık kaldı.

Liderler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerde alınan önlemleri değerlendirdi.

Putin ve Trump, görüşmede, uzay konusunda iş birliği dahil ikili ilişkileri de ele aldı.