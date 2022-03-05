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Putin: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. gününde sürüyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 16:45
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Putin: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor
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Rus güçleri, Başkente doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor.

Ukrayna askerleri ise son ve asıl savunmasını kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında yapmayı planlıyor.

Rusya, yerel saatle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyururken, Kiev yönetimi Rusya'nın saldırıları nedeniyle şehirlerdeki ateşkesin durduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diye konuştu.
 

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