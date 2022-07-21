Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Putin’in sağlığı fazlasıyla yerinde...

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair bir istihbarat olmadığını söyledi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:16
0 Okunma
Putin’in sağlığı fazlasıyla yerinde...
banner48

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burns, " Devlet Başkanı 'in sağlığı hakkında birçok söylenti var. Tamamen ve fazlasıyla sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

ABD’nin Moskova büyükelçisi olarak görev yapan Burns, yirmi yıldan fazla bir süredir Rus liderini gözlemlediğini sözlerine ekleyerek, Putin'in "kontrol, sindirme ve intikam alma konusunda büyük bir inancı" olduğunu ve bu özelliklerin son on yılda danışman çevresi daraldıkça sertleştiğini söyledi.

Burns, "Rusya'nın lideri olarak kaderinin Rusya'yı büyük bir güç olarak yeniden kurmak olduğunu düşünüyor. Bunu yapmanın anahtarının Rusya'nın çevresinde yeniden bir etki alanı yaratmak olduğuna inanıyor. Ayrıca hayalini Ukrayna'yı kontrol etmeden gerçekleştiremeyeceğine inanıyor” dedi.

ABD, UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR SAĞLAYACAK

Diğer taraftan, CIA Direktörü’nün açıklamaları, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar sağlayacağını duyurmasının ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri odak noktasının artık "sadece" doğu olmadığını söyledi ve Batı'nın Ukrayna'ya bu tür silahlar sağlamasından sonra Moskova'nın stratejisinin değiştiğini ima etti.

Bununla birlikte, geçen yılın Ekim ayından beri oldukça rahatsız edici birtakım istihbaratlar almaya başladığını söyleyen Burns, ABD’nin bu konudaki kaygısını, Rusya’nın yoluna devam etmesi durumunda ağır sonuçları olacağını bildirmek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Moskova’ya gönderdiğini söyledi.

Burns, “Ülkeye döndüğümde Başkan'a ilettiğim izlenim, Putin'in bu işgali başlatmak için henüz geri dönüşü olmayan bir karar vermediğiydi. Ama açıkça o yöne doğru ilerliyordu. Diğer izlenimime göre, stratejik olarak Ukrayna'yı ve Ukrayna’nın tercihlerini kontrolü altına alma yeteneği için pencerenin kapanmakta olduğuna ikna olmuştu” açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka'nın devlet başkanı Wickremesinghe oldu
Sri Lanka'nın devlet başkanı Wickremesinghe oldu
Günlük burç yorumları / 20 Temmuz 2022
Günlük burç yorumları / 20 Temmuz 2022
Temizliği kolaylaştıran doğal malzemeler
Temizliği kolaylaştıran doğal malzemeler










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim