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Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında

ABD'li Maxar Technologies şirketi, Rusya’nın Kiev’e doğru yaptığı kara harekatına dair fotoğrafları paylaştı. Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan 64 kilometre uzunluğundaki konvoyun Kiev’in eteklerine ulaştığı tespit edildi.

01 Mart 2022 Salı 10:38
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Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında
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Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri ortaya çıktı. 

ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor. 

Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı.

Konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.

Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

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