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PYD/PKK, Afrin’den hastanelere top ateşi açtı: 12 yaralı!

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açtı. Saldırıda 12 kişi yaralandı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:58
PYD/PKK, Afrin’den hastanelere top ateşi açtı: 12 yaralı!
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Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açtı. Saldırıda 12 kişi yaralandı.

PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, gece 01.00 sularında top ateşine tuttu.

Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi.

Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.

Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Azez'deki güvenlik yetklileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti. 

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Son Güncelleme: 19.01.2018 12:05
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