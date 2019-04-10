Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Radardan kaybolan Japon F-35’inin enkazı bulundu

Eğitim uçuşu sırasında dün kaybolan Japon Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağının Pasifik Okyanusu'na düştüğü tespit edildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:09
Radardan kaybolan Japon F-35’inin enkazı bulundu
banner44

Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, dün Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu sırasında kaybolan Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait F35-A tipi savaş uçağının Pasifik Okyanusu’nda düştüğünün tespit edildiğini belirtti.

Uçağın kuyruğuna ait enkazın, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunduğunu bildiren Ivaya, uçağın kayıp pilotunu arama çalışmalarının Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya Sahil Güvenlik ekipleri ve ABD güçleri tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

banner41
Ivaya, “Pilotu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misawa Hava Üssü’nde görev yapan F-35A savaş uçağının, Kuzey Pasifik Okyanusu üzerindeki eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtilmişti.

Uçak ile radar bağlantısının yerel saatle 19.27’de, üssün 135 kilometre doğusunda okyanus üzerinde seyrederken kesildiği ifade edilen açıklamada, uçağı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Bu arada, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, hava üssünde görevli diğer F-35A model savaş uçaklarının uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğunu açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RadarF-35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyoner adam gerçek hayatta PUBG oynatacak (750 bin lira ödüllü)
Milyoner adam gerçek hayatta PUBG oynatacak (750 bin lira ödüllü)
Bilim insanları uzayla ilgili hangi gizemli bilgiyi açıklayacak?
Bilim insanları uzayla ilgili hangi gizemli bilgiyi açıklayacak?
Hollywood filmlerini aratmayan olay! Arabayla piste dalıp uçağı soydular!
Hollywood filmlerini aratmayan olay! Arabayla piste dalıp uçağı soydular!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim