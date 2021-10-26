Raf ömrünün sonundaki ürünler ücretsiz dağıtılıyor

Iceland, gıda israfını azaltmak için yeni bir çabayla çevrimiçi alışveriş yapan müşterilere raf ömrünün son günündeki yiyecekleri ücretsiz dağıtıyor.

Süpermarket, "Ömrünün Son Gününde Ücretsiz" olarak adlandırılan bu yeni projenin, müşterilere yılda 500 bin sterlin (yaklaşık 6,7 milyon TL) perakende değerine tekabül eden 1,3 milyon ücretsiz ürün sunmasını beklediklerini söyledi.

Bu hafta başlayan girişim, çevrimiçi alışveriş yapan müşterilerin son kullanma tarihlerine yakın ürünleri sepetlerine eklemelerine ve bu ürünlerin bedelinin geri ödenmesine olanak tanıyacak.

Projeye tüm soğutulmuş veya taze ürünler, kekler, ekmekler ve kahvaltılık hamur işleri dahil. Paket teslim için Iceland'den çevrimiçi sipariş edilen gıdaların raf ömrü önceden en az iki gündü.

Çevrimiçi alışveriş yapan bir müşteri artık son kullanma tarihine bir gün veya daha az süre kalan bir ürünü sipariş ederse, her zamanki gibi ürünün barkodu okutulacak ve ürün teslim edilecek ancak müşterilere bu durum teslimattan önce bildirilecek.

Bu tür herhangi bir ürünün ücreti müşterinin toplam hesabından düşülecek.

Iceland, girişimi ülke çapında kullanıma sunmadan önce 40 mağazada denedi. Deneme süresi boyunca müşteriler 17 binden fazla ücretsiz ürünün yanı sıra sipariş başına ortalama 1,58 sterlin (yaklaşık 21 TL) geri ödeme aldı.

Iceland Foods Genel Müdürü Richard Walker şunları söyledi:

Çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmaya devam ederken gıda israfını düşürmek bizim için büyük bir öncelik.

Raf ömrünün artık gıdanın oluşmasında büyük bir rol oynadığını biliyoruz, bu nedenle mağazalarımız içinde ve çevrimiçi alışveriş platformumuz aracılığıyla bununla mücadele etmenin yenilikçi bir yolunu bulmamız gerekiyor.

Walker, "Ömrünün Son Gününde Ücretsiz projemiz gıda israfını azaltmakla kalmıyor, müşterilerimizi de destekliyor" diye ekledi.

Ücretin birçok müşterimiz için önemli olduğunu biliyoruz ve bu yeni girişim, onlara haftalık alışveriş faturalarını azaltma fırsatı sunmanın yanı sıra gıda israfını düşürmeyi sağlıyor.

Atık gıda derneği WRAP'e göre, Birleşik Krallık 2018'de hane halkının, konaklama ve yemek servisinin, gıda üretimi, perakende ve toptan satış sektörlerinin katkısıyla yaklaşık 9,5 milyon ton gıda atığı üretti.

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