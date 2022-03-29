Künye
Kıbrıs 20
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Sapığın cezası belli oldu!
Kapat

Rahibeydi, keskin nişancı oldu!

‘Baghera’ kod adlı Irina Starikova, Rus yoldaşlarının onu ölüme terk etmesi üzerine Ukrayna güçleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu satıcısı olmak için inancını terk ettiği iddia edilen kadın şimdilerde bir katil olarak nam salmış durumda.

29 Mart 2022 Salı 13:54
78 Okunma
Rahibeydi, keskin nişancı oldu!
banner108

Ukraynalı siviller de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldüren Starikova oldukça ünlü. Rusya'nın Kırım'daki Ukrayna topraklarını ve Donbas'ın bazı kısımlarını işgal ettiği 2014 yılından bu yana Donestk'teki Rus yanlısı isyancılar adına savaşıyordu.

‘Baghera’ kod adlı asker, aynı birlikte olduğu arkadaşları tarafından terk edilince, Ukrayan Silahlı Kuevvetleri tarafından yakalandı. Kiev Savunma Bakanlığı'nın haber ajansı ArmyInform, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2014'te Ukraynalı mahkumları vuran ünlü keskin nişancı Baghera'yı aldığını" bildirdi. Resmi basın açıklaması şöyle devam etti: "Bazı gönüllülere göre, siviller de dahil olmak üzere en az 40 Ukraynalıyı öldürdü." Ukraynalı asker Vlad İvanov, ‘Baghera’nın Ukrayna ordusu sağlık görevlileri tarafından yakalanıp tedavi altına almadan önce yaralanmış olduğunu belirtti.

GERÇEK KİMLİĞİ BELİRSİZ

2014'ten beri "DPRK'daki Halk Milisleri" birimlerinde görev yaptığı bilinen Starikova "Beni terk ettiler. Yaralandığımı ve beni götürme fırsatları olduğunu bile bile, öleceğimi umarak beni terk etmeye karar verdiler." dedi.

Irina Starikova’nın gerçek kimliği belirsizliğini koruyor. Aslen Sırbistan doğumlu olduğuna inanılan kadın, bazı haberlere göre Daniela Lazoviç adlı eski bir profesyonel hentbolcu. Bir zamanlar uyuşturucu kaçakçısı olan bir rahibe olduğu da iddialar arasında.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin’den İstanbul’daki görüşmelerle ilgili ilk açıklama
Kremlin’den İstanbul’daki görüşmelerle ilgili ilk açıklama
Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?
Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?
Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı
Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim