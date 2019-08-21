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Rakamlar ürkütüyor… Brezilya’da 3 ayda 500 milyon arı öldü

Brezilya'da son 3 ayda 4 eyalette 500 milyondan fazla arı öldü. Ölen arıların 300 milyondan fazlası Rio Grande do Sul eyaletindeydi. Araştırmacılar toplu arı ölümlerinin tarım ilacı kullanımından kaynaklandığını ifade ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16
Rakamlar ürkütüyor… Brezilya’da 3 ayda 500 milyon arı öldü

Arıların besin zincirinde hayati önemi var. Dünya genelinde tüketilen gıdanın üçte biri arıların polenlemesi sayesinde üretiliyor.
İçeriğinde neonicotinoid ve fipronil gibi maddeler bulunan zirai ilaçlar, arıların ölmesine neden oluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu maddeler arılara verdiği zarar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından (AB) Nisan ayında yasaklandı ancak Brezilya tam tersini yaparak, zirai ilaçlarla ilgili yasakları kaldırdı.

Çevreciler tarafından ‘zehir paketi’ adı verilen yasa ülkede çok eleştirilse de, Brezilya’da kimyasal tarım ilaçlarının kullanımını yaygınlaştırdı. Çevre örgütü Greenpeace, AB’de yasaklanan 193 kimyasal barındıran ilaca son 3 yılda Brezilya’da izin çıktığını açıkladı.

Brezilya hükümetinin zirai ilaç kullanımını serbest bırakmasının arkasında da, ekonomisinin büyük oranda tarım ürünlerine dayanması yatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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