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Raketler, Kocareis’te yarışacak

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
Raketler, Kocareis’te yarışacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesinde, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından gerçekleştirilecek Pekur Beach Tennis Tour 4.Turnuvası 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında  Gazimağusa Kocareis Holiday Resort’da gerçekleştirilecek.

Ülkemizde 2015 yılında GMB Tenis Kulübü tarafından başlatılan plaj tenisi 2015-2018 yılları arasında toplamda 7 turnuva düzenlenirken 2019 yılında bir sezonda 5 turnuva gerçekleşecek olması plaj tenisine gösterilen ilgi ve önemi gösteriyor.

Her yıl olduğu gibi yüksek katılımın beklendiği organizasyonda,geçmiş turnuvalardaki gibi sporcuları ve izleyicileri seyir zevki yüksek maçlarlar dolu, plaj, deniz,müzik ve eğlenceninde bir arada olacağı 2 gün bekleniyor.

Turnuva,Küçükler 8-12 Yaş, +13 Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde olacak. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa,madalya dışında  ödüllerde verilecek. 5 turnuvadan oluşacak Pekur Beach Tennis Tour’un 4. ayağı olacak olan turnuvada ayrıca sporcular sezon sonu yapılacak Master’ler turnuvasına katılabilmek için puan toplamak için mücadele edecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Kocareis
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