Ramallah'ta bir Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri gözaltına almak için Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullandığı baskın sırasında başından yaralanan Musab Firas et-Temimi (17) isimli Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin, daha önce köy sakinlerini, askeri araçlar ve Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atarak zarar verdikleri iddiasıyla, köyün girişini kapatmak ve sakinlerini de gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.