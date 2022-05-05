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Raporda, PKK terör örgütü ile ilgili ilginç bir detay yer aldı

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Pentagon Başmüfettişliğine, İran destekli milislerin Irak’ta Türkiye’ye karşı PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığını ve zaman zaman Türkiye’nin kuzey Irak’taki üslerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 20:17
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Raporda, PKK terör örgütü ile ilgili ilginç bir detay yer aldı

Pentagon Başmüfettişliği, Irak ve Suriye’deki operasyonlara ilişkin Ocak-Mart dönemi raporunu kongreye sundu.

Raporda, PKK terör örgütü ile ilgili ilginç bir detay yer aldı.

Irak’taki İran destekli milislerin Körfez ülkelerini hedef almak üzere bölgedeki diğer İran müttefiklerine destek verdiği değerlendirilen raporda, şubatta Irak merkezli bir grubun Abu Dabi'yi hedef alan bir saldırının sorumluluğunu üstlendiğine dikkat çekildi.

Raporda, DIA'nın PKK ile ilgili ise şu değerlendirmesine yer verildi:

"Bu arada, İran destekli milisler, Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine yönelik saldırılarını artırdı. DIA, milislerin, PKK mevzilerine yönelik Türk hava ve İHA saldırılarına yanıt olarak, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile koordineli çalıştıklarını değerlendirdi. Söz konusu milisler, Türk eylemlerine karşı giderek daha çok ses çıkarmaya başladı ve Irak ile Suriye'deki Türk askeri üslerine roket saldırıları başlattı. Şubatta kuzey Irak'ta PKK'yı hedef alan Türk hava saldırılarının ardından, İran ile iş birliği içinde olan yeni bir milis grubu Musul'un kuzeyindeki bir Türk üssüne roket saldırısı düzenledi."

Raporda İran destekli milislerin Türkiye'ye yönelik saldırıları Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Irak'ta PKK'ya operasyon düzenlemekten caydırmak için yaptığı kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) Kürdistan Demokratik Partisine (KDP) rakip olan Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) İran ve PKK ile bağlarına işaret edilen raporda, PKK’nın Haşdi Şabi ile de bağlantısının olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin uzun yıllardır Irak’ta PKK’ya karşı hava ve kara saldırıları düzenlediği hatırlatılan raporda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahlı insansız hava araçları ile Irak ve Suriye’deki üst düzey PKK elebaşlarını hedef aldığı bir strateji izlediğine değinildi.

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