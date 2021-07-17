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RDIF: Sputnik V'nin uzun süreli hücre bağışıklığı oluşturduğunu ortaya koydu

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:40
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RDIF: Sputnik V'nin uzun süreli hücre bağışıklığı oluşturduğunu ortaya koydu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Arjantin'de yapılan araştırmaların Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılananların yüzde 90'ından fazlasının uzun süreli bağışıklık kazandığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Sputnik V aşısı Telegram kanalında yapılan açıklamada, Arjantin'de yapılan araştırmaların Rus aşısını ile aşılanan kişilerin yüzde 90'ından fazlasının uzun süreli bağışıklık kazandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi’nin yeni verileri, Sputnik V aşısı ile yapılan aşılamadan sonra vakaların yüzde 90'ından fazlasında T-hücresel (lenfositik) bağışıklığın oluştuğunu ve bunun Kovid-19’a karşı geliştirilen korumanın uzun süreli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Sputnik V'ye yatırım yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun Rus aşısının küresel tanıtımı için farklı ülkelerdeki bilimsel kurumlarla etkileşime devam ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Sputnik V'nin etkinliğinin ve güvenliğinin dünya genelinde on milyonlarca kişinin aşılandığı toplu aşılama sayesinde kanıtlanmış olduğun vurgulandı.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Son Güncelleme: 17.07.2021 23:00
Anahtar Kelimeler:
Sputnik VKovid19
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