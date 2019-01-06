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Reddedilen kadın 159 bin mesaj gönderdi, adamın evine zorla girip duş aldı

Ades'in attığı mesajlar içinde tehdit içerikli söylemler bulunduğu da belirtildi

06 Ocak 2019 Pazar 13:24
Reddedilen kadın 159 bin mesaj gönderdi, adamın evine zorla girip duş aldı

Metro.co.uk'de yer alan habere göre ismin paylaşmak istemeyen adam ve Ades bir "milyoner tanışma aplikasyonu" aracılığıyla tanıştı. İkili bir defa buluştu ancak adam, Ades ile bir daha görüşmek istemedi. Ades tarafından tacize uğrayan adamın bir cilt bakım şirektinin CEO'su olduğu belirtildi.

Ades geçen mayıs ayında 159 bin mesaj attığı adamın evine zorla girip duş aldıktan sonra tutuklandı. Polis, Ades'in arabasında bir kasap bıçağı bulunduğunu da belirtti. Ades önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.

"Böbreklerinden suşi yapacağım"

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Azcentral gazetesi Ades'in gönderdiği bazı mesajları yayımladı. Mesajlar içinde "Böbreklerinden suşi ve el kemiklerinden chopstick yapacağım" ve "Bağdokunu, kafatasını, ellerini ve ayaklarını kıyafet niyetine giyerim" tarzı ifadeler yer aldı.

Ades ilk tutuklandığında 67 bin mesaj attığı belirtilmişti, ancak yapılan araştırmalar sonucunda 159 bin mesaj atıldığı ortaya çıktı.

Ades konu ile ilgili yaptığı açıklamada mesajların "komik" olduğunu düşündüğünü belirtti ve "Böyle düşünmesini kabul ediyorum. Biri onu sevmeli. O çok tatlı. Onu korkuttuğuma inanamıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jaquelyn Ades
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