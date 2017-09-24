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Referandum öncesi Kerkük'te güvenlik en üst seviyede

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun düzenleneceği Kerkük'te güvenlik tedbirleri en yükseğe çıkarıldı...

24 Eylül 2017 Pazar 17:35
Referandum öncesi Kerkük'te güvenlik en üst seviyede

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun düzenleneceği Kerkük'te güvenlik tedbirleri en yükseğe çıkarıldı.

AA muhabirinin izlenimlerine göre, kent merkezinde güvenliği elinde tutan asayiş ve Peşmerge güçleri yarın oylamanın yapılması beklenen bölgelere güç takviyesi yaptı.

Referandumun Irak merkezi hükümeti tarafından reddedilip, düzenlenmesine karşı çıkılması, kentteki Arap ve Türkmenlerin de boykot etmesinden dolayı, oy verme işlemleri sırasında bir karşılıklık ve gerginliğin yaşanmasından endişe ediliyor.

Kerkük kent merkezinde Irak ordusunun zayıf olduğunu düşünen halk, Peşmerge ile Haşdi Şabi arasında çıkacak olası bir sürtüşmenin durdurulamayacağından ve gerilimin çatışmaya dönme ihtimalinin olduğundan endişe ediyor.

IKBY, özellikle Kerkük ve Süleymaniye kentlerine dün geceden itibaren Peşmerge sevkiyatı yapıyor ve tüm mahallelerde geçici kontrol noktaları oluşturuyor.

Öte yandan, Kerkük'e giriş-çıkış noktalarında kontrollerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

IKBY'deki tartışmalı referandum kararı

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın acilen iptal edilmesini istemişti.

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