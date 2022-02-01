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Rekor büyüklükte 'mega yıldırım'

Dünya Meteoroloji Örgütü Kuzey ve Güney Amerika'da rekor büyüklükte 2 yıldırım tespit etti.

01 Şubat 2022 Salı 15:03
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Rekor büyüklükte 'mega yıldırım'
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CNN'in haberine göre, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)  Hava ve İklim raportörü Randall Cerveny, Kuzey Amerika'da en uzun mesafeyi kapsayan tek yıldırım ile Güney Amerika'da en uzun süreli tek yıldırım rekorunun kaydedildiğini ifade etti.

Cerveny, "mega yıldırım" olarak tanımlanan yıldırımların, yatay mesafede 100 kilometreyi aştığını, 29 Nisan'da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Goes-16 uydusu tarafından kaydedilen mega yıldırımın ise Teksas'tan Louisiana'ya 768 kilometrelik mesafeyi kapsadığını söyledi.

En uzun süreli yıldırım 2018'de tespit edilmişti

En uzun süreli yıldırımın ise Güney Amerika'da Uruguay ve Paraguay'ın kuzeyinde etkili olan bir gök gürültüsü fırtınası sırasında 31 Ekim 2018'de aynı uydu tarafından tespit edildiğini açıklayan Cerveny, bu yıldırımın 17,102 saniye sürdüğünü dile getirdi.

Yıldırımların süresi ve büyüklüğü önceden Yıldırım Haritalama Düzeni (LMA) ağlarıyla belgeleniyordu, ancak bilim insanları bu teknolojinin belli bir büyüklüğe kadar olan yıldırımları tespit edebildiğini fark ederek, dünya yörüngesindeki uydularda bulunan Jeostatik Yörüngesel Yıldırım Haritacılar'ı (GLM) kullanmaya başladı.

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