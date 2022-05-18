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Rekor seviyedeki enflasyonla boğuşan Yeni Zelanda'da gençler ülkeyi terk ediyor

Yeni Zelanda'daki ekonomik zorluklar, gençlerin ülkeyi terk etmesine neden oluyor.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:58
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Rekor seviyedeki enflasyonla boğuşan Yeni Zelanda'da gençler ülkeyi terk ediyor

Ülkenin resmi veri ajansı Stats NZ'ye göre bu yılın başından marta kadar gerçekleşen yıllık net göç oranı uzun süredir ilk kez negatif değerde. Ülkeden çıkış yapan kişilerin sayısı, giriş yapanlara kıyasla 7 bin 300 kişi daha fazla.

Buna kıyasla 2020'nin başından mart ayına kadar gerçekleşen net göç kazancı 91 bin 700'dü.

Verilere göre genç çalışanların ve yeni mezunların çoğunluğunu oluşturduğu bir kitle, enflasyonun son 30 yılın rekorunu kırarak yüzde 6,9'a çıktığı ülkeyi terk ediyor.

Yeni Zelanda merkezli veri şirketi Infometrics'in direktörü Brad Olsen, son rakamların "Yeni Zelanda'nın göç sonuçlarındaki değişimin geleceğe dönük anlamda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Pandeminin başladığı dönemden önceki yıllarda 50 bin ila 60 bin net göç kazancı olan Yeni Zelanda'da yaşam maliyeti, kira ve gıda fiyatlarındaki artış bu durumun değişmesine neden oldu.

Olsen, "Bu büyük bir değişim. Hepsi 2010'ların başında gerçekleşen küresel ekonomik kriz, Christchurch depremleri ve Avustralya'daki maden ihracatının fırlaması gibi olaylardan beri ilk kez negatif rakamlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranının yüzde 3,2 olduğu Yeni Zelanda'daki resmi verilere göre ülkeden giden kesimin çoğunluğunu 18 ila 27 yaşındaki gençler oluşturuyor.

Olsen, bu durumun halihazırdaki işgücü kıtlığını artırabileceğine dikkat çekerek, "Ülkenin her yerinde işçi bulmaya dair inanılmaz bir zorluk yaşanıyor. Herkesin acil olarak çalışan aradığı bir dönemde, önceki yıla kıyasla çalışma çağındaki nüfus azalmış durumda. Bu da gerçekten işyerlerinin maruz kaldığı baskıyı daha da artıyor" dedi.

Infrometrics'ten Joel Glynn ise "beyin göçünün yaşandığını" söyledi.

Öte yandan verilere göre seneye 50 bin kişinin ülkeyi terk etmesi öngörülüyor. Fakat bu rakam, özellikle pandemi nedeniyle mezuniyet sonrası yurtdışına gitmeyi ertelemiş gençlerin de katılımıyla 125 bine kadar çıkabilir.

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