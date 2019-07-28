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Rekor sıcaklıklar dünyayı sardı: Burası Kuzey Kutbu!

28 Temmuz 2019 Pazar 14:30
Rekor sıcaklıklar dünyayı sardı: Burası Kuzey Kutbu!

Avrupa'yı saran aşırı sıcaklar, Norveç gibi ülkelerin kuzey noktalarına da ulaştı. Bu durum küresel ısınma konusunu bir kez daha gündeme getirdi.İskandinavya'da halk geçtiğimiz Cumartesi günü görülmemiş sıcaklıklara maruz kaldılar. Özellikle Norveç'in Laksfors kasabasında sıcaklıklar 35.6 dereceyi gördü.

İsveç'te ise kuzeydeki Markusvinsa kentine sıcaklıklar 34.8'i gördü ve 1945'ten bu yana en yüksek sıcaklık hissedildi. 

Tropikal geceler adı verilen sıcak hava dalgasının etkisizini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklıkların bölgeyi sarmasının ardından İsveç, Norveç ve Finlandiya'da yetkililer halka uyarılarda bulundu.

Öyle ki Finlandiya'da polis, su aramak için yola çıkmış susuz geyiklere ve geçiş yollarına dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Norveç'te olduğu gibi İsveç'te de tropikal geceler adı verilen sıcak hava fenomeni etkisini sürdürüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü ise sıcaklıkların Grönland'a kadar ulaşabileceği ve hızlı kar erimelerine karşı uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rekor Sıcaklık
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