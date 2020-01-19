Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü: Yağmur yağdı asfalta çıktı
Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü:...
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor
Musk,1 milyon insanı Mars’a gönderecek
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...

Rekortmen elmas satıldı

Fransız moda devi Louis Vuitton, dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Marka, elmas için ödediği miktarı açıklamadı.

19 Ocak 2020 Pazar 11:37
Rekortmen elmas satıldı

Fransız lüks moda markası Louis Vuitton, 1758 karat ile dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Elmas, geçen yıl Botswana’dan çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Tiffany mücevher markasını 16,2 milyar dolara satın alan Louis Vuitton’un mücevher sektöründe büyüme planı olduğu belirtildi.

Moda devi, ham elmas için ödediği fiyatı açıklamadı. 1758 karatlık elmasın bir küçüğü 1109 karatlık elmas üç yıl önce 53 milyon dolara satılmıştı.

3106 karatlık dünyanın en büyük elması ise dokuz parçaya bölünmüş, ikisini İngiliz kraliyet ailesi almıştı.

Anahtar Kelimeler:
ElmasLouis Vuitton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak
Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü
ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim