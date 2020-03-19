“Remdesivir” Coronavirüs’e çare olur mu?

Coronavirus tedavi umutları bugün yeni bir deney sonucunda yeşerdi. Bilim insanları, 70'li yaşlarında coronavirüs enfekte bir İtalyan erkek hastaya, daha önce Ebola için üretilen deneysel bir ilacı verdi ve adam iyileşti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre doktorlar ve Dünya’nın dört bir yanındaki araştırmacıların çalışmaları sürerken, İtalya’da Milano kentinin Güney kesiminde 79 yaşındaki bir hastada “Remdesivir” adlı ilaç denendi.

Bu ilaç, 10 yıl önce Ebola virüsü için üretilmiş, çok iyi sonuç vermeyince de rafa kaldırılmıştı.

Mlano yakınlarındaki Liguria kıyı bölgesinde yaşayan 79 yaşındaki hastada denenen “Remdesivir”in iyi sonuç verdiği kaydedilirken, aynı ilacın ayrıca ABD'de kritik hasta bir kadında ve Diamond Princess yolcu gemisinde 14 Amerikalı'da başarı gösterdiği öne sürüldü.

Öte yandan COVID-19 için bir çare avlayan bilim adamları, HIV hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir başka umut verici ilacın başarısız bir denemesiyle darbe aldılar.

Virologlar, Kaletra ve Aluvia olarak adlandırılan bir kombinasyon olan lopinavir - ritonavir üzerindeki çalışmanın sonuçlarını 'hayal kırıklığı' olarak tanımladı.