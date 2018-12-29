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HUNTER
Shiba Inu türü köpek Hunter, resimleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi.
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Hunter’ın yaratıcı çalışmaları artınca ona bir Instagram sayfası açan sahipleri, sevimli köpeğin yaptığı resimleri sosyal medyaya yüklemeye başladı.
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Hunter’ın resimlerini satın almak isteyenler çıktı.
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Şimdi, Hunter’ın ürettiği resimlerin her biri 38 dolara satılıyor.
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Ressam köpeğin resimleri satışta
Kanada'da yaşayan 5 yaşındaki köpek Hunter, resim yeteneği keşfedildikten sonra fırça ve boyalarla yaptığı resimler ile sosyal medyada fenomene dönüştü. Hunter gibi, farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...
29 Aralık 2018 Cumartesi 17:11