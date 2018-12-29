Ressam köpeğin resimleri satışta

Kanada'da yaşayan 5 yaşındaki köpek Hunter, resim yeteneği keşfedildikten sonra fırça ve boyalarla yaptığı resimler ile sosyal medyada fenomene dönüştü. Hunter gibi, farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...