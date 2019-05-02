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Restoran sahibi 'Sipariş yanlış geldi' diyen müşterilerinin yüzüne yemek fırlattı

Avusturya'nın kuzeyindeki Bad Schallerbach kasabasında bir restoran sahibi, siparişlerinin yanlış gelmesinden şikayet eden müşterilerine saldırıp yüzlerine yemek fırlattı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:49
Restoran sahibi 'Sipariş yanlış geldi' diyen müşterilerinin yüzüne yemek fırlattı
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Polis, 56 yaşındaki restoran sahibiyle şikayetçi olan müşterilerin adlarını açıklamadı.

Müşterilerden biri, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Restoran sahibi sarhoş gibiydi" dedi.

Polise göre, restoran sahibi biri Macar diğeri Alman iki müşterinin yüzüne yemek fırlattı.

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Bunun üzerine müşterilerden biri polisi arayacağını söyleyip kaçmaya çalıştı.

Restoran sahibinin bu müşteriyi yakalayarak dövdüğü yan masada oturan 4 kişilik bir ailenin de paniğe kapılarak kaçtığı belirtiliyor.

Saldırı sonucu biri 43, diğeri 71 yaşında iki kişinin vücudu ve yüzlerinde morluklar oluştu.

Restoranın sahibinin polis geldikten sonra da müşterilere küfretmeye devam ettiği bildiriliyor.

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Avusturya
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