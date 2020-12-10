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Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 18:39
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Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, saat 15.30 sıralarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı. Resulayn'daki saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Bombalı araç saldırısı sonucu, 2 jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisinin şehit olduğu, 6 jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisinin de yaralandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"10.12.2020 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

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