ABD ile yapılan anlaşmaya rağmen Resulayn’ı mesken tutan teröristler çekilmiyor. Kentet çatışmalar sürüyor… Teröristler sürekli yer altına önceden kazılan tünellerden çıkarak sızma yapmaya çalışıyorlar.

Resulyan’da teröristlerin cephaneliği bulundu.

9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verilmesine karar verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20:00'a kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Bu zaman zarfında teröristler bölgeyi boşaltacak. PYD/YPG sınırın 32 km altına çekildiğinde ise operasyon sona erecek. Bölge TSK'nın kontrolüne geçecek.

Mehmetçik Resulayn’ı teröristlerden temizlemeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı; yoğunluklu olarak, Akçakale'nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın hemen karşısında bulunan Resulayn ilçelerinde sürdürülüyor. Tel Abyad'da operasyonun 7'nci gününde hakimiyet sağlanmış ve TSK destekli SMO (Suriye Milli Ordusu) unsurları kentte kontrolü sağlamıştı.

FOTO:DHA – Resulayn’da çatışmalar sürüyor.

RESULAYN'DA ÇATIŞMALAR ARALIKLARLA SÜRÜYOR

Ancak Resulayn'da kent merkezinde hakimiyet tamamen sağlanmış değil. Her ne kadar operasyonun 6'ncı gününde şehir merkezi ele geçirilse de teröristlerin ilçedeki tünellere sığınmaları sonucu çatışmalar yer yer sürüyor. Teröristler sürekli yer altına önceden kazılan tünellerden çıkarak sızma yapmaya çalışıyorlar.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 36 SAATTE 14 SALDIRI!

Milli Savunma Bakanlığı da teröristlerin saldırılarına devam ettiğini duyurdu. Bakanlık PKK/YPG’nin son 36 saatte 14 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz-saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı