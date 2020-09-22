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Reuters: “Türkiye ve Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

22 Eylül 2020 Salı 18:43
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Reuters: “Türkiye ve Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme: 22.09.2020 18:46
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