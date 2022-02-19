Reuters: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu

Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Reuters, Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktarırken, patlamanın Rusya ile yaşananlarla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Donetsk'te dün akşam saatlerinde de bir araç infilak etmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.