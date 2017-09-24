Ri: "Böyle devam ederse roketler ABD anakarasına ulaşacak"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin amacının caydırıcılık ve ABD işgalini önlemek olduğunu söyledi.

Ri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer faaliyetleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump'ı, "parmağı nükleer silahlarda olan zihnen dengesiz bir megaloman" olarak nitelendiren Ri Yong Ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "intihar görevindeki roket adam" diyen ABD Başkanı Trump'a, "bu şekilde devam etmesi halinde Kuzey Kore roketlerinin tüm ABD anakarasına ulaşacağı" tehdidiyle yanıt verdi.

"Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil" ifadesini kullanan Ri, "Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." dedi.

ABD Başkanı Trump, BM'deki konuşmasında, eğer ABD ve müttefiklerini korumak zorunda kalırlarsa "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz." şeklinde açıklama yapmıştı.

Ri Yong Ho, nükleer faaliyetlerin tamamen korunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu da savunarak, "Bizim ulusal nükleer gücümüz savaşa karşı caydırıcılık, ABD'nin nükleer tehditlerine son verme ve ABD işgalini önleme amaçlıdır. Nihai hedefimiz ABD ile güç dengesini tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını da "haksızlık" olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, bu yaptırımların ülkesini nükleer faaliyetlerden alıkoyamayacağını söyledi.

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