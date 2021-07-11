Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk milyarder oldu

banner102

Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, 5 kişilik ekiple birlikte yaklaşık 1 saat süren uzay yolculuğunu tamamladıktan sonra dünyaya döndü.

11 Temmuz 2021 Pazar 20:04
96 Okunma
Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk milyarder oldu

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, beş kişilik bir ekip ile uzaya uçtu.

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America’dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan VSS Unity, 2022’deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi 70 yaşındaki Branson 'uzaya çıkan ilk milyarder unvan'nın sahibi oldu. Branson test uçuşunun ardından, uzay aracının 2022'deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını aktardı.

Branson ve Virgin Galactic şirketinden 5 mürettebat, New Mexico çölünde yaklaşık 53 mil yüksekliğe ulaştı.

Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 600 kişi, fiyatı ortalama 250 bin dolardan başlayan biletleri satın aldı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, uzay turizmi pazarının potansiyel değerinin 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos’un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ise, Virgin Galactic'i gerçek bir uzay uçuşu deneyiminin gerisinde kaldığını belirterek, Virgin Galactic’in uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından belirlenen ve Dünya'nın atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisinin altında kaldığını ifade etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Richard Branson, uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in 2022'de başlaması planlanan ticari uçuşları öncesinde kendisinin de test uçuşlarından birinde yer almak istediğini çok defa dile getirmişti.

Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.

Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk milyarder oldu

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
Richard Branson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı
Dev final öncesi skandal görüntüler!
Dev final öncesi skandal görüntüler!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim